TFF 2. Lig liderine maç sonu tribün şoku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında oynanan Kahramanmaraş İstiklal Spor - Sakaryaspor karşılaşması, sahadaki skor kadar maç sonrasında yaşanan gerginlikle de gündeme geldi. Yeşil-siyahlılar deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, karşılaşmanın bitiminde tribünlerde tansiyon yükseldi.

İLK YARI KAHRAMANMARAŞ'IN, İKİNCİ YARI SAKARYASPOR'UN

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında istediği oyunu sahaya yansıtamayan Sakaryaspor, soyunma odasına 1-0 geride girdi. Ancak ikinci yarıyla birlikte tablo tamamen değişti. Yeşil-siyahlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle önce eşitliği yakaladı, ardından skoru tersine çevirdi. Maçın geri kalanında da üstünlüğünü koruyan Sakaryaspor, sahadan 3-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak deplasmanda üç puanın sahibi oldu.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE GERGİNLİK BAŞLADI

Karşılaşmanın bitmesinin ardından beklenen tablo yaşanmadı ve stattaki gerginlik son düdükle birlikte sona ermedi. Medyabar'ın haberine göre Sakaryasporlu futbolcuların soyunma odasına gitmek üzere tünele doğru yönelmesi sırasında, tribünde bulunan bazı Kahramanmaraş taraftarlarının yeşil-siyahlı oyunculara tepki gösterdiği görüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Futbolcuların tünele ilerlediği kritik anlar, sahada bulunan Erhan Kaytanbay'ın kamerasına yansıdı. Görüntüler, maçın skoru kadar bu gerilimli sahnelerle de kısa sürede gündem oldu.