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Galatasaray'dan şampiyonluk yaşayıp geçti TFF 1. Lig'e gitti

Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Emre Taşdemir, TFF 1. Lig takımı Mardin 1969 Spor'a transfer oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan şampiyonluk yaşayıp geçti TFF 1. Lig'e gitti

TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor, Emre Taşdemir ile anlaştığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emre Taşdemir'e kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Hoş geldin, Emre Taşdemir!"

Galatasaray'dan şampiyonluk yaşayıp geçti TFF 1. Lig'e gitti - Resim : 2
30 yaşındaki Emre Taşdemir, 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu son olarak Kasımpaşa forması giymişti.

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Mardin temsilcisi iç transferde de Ömer Kahveci ile tekrar anlaştı. Açıklama şöyle:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ömer Kahveci ile anlaşmaya varmıştır.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda yaptığı kritik kurtarışlar ve başarılı performansıyla takımımıza önemli katkılar sağlayan Ömer Kahveci, yeni sezonda da formamızı giyecektir.
Anlaşmanın kulübümüze ve profesyonel futbolcumuz Ömer Kahveci’ye hayırlı olmasını diliyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.
Hoş geldin, Ömer Kahveci!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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