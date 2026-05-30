Galatasaray'dan karar çıktı: Takımda kalmayacak

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

YASER ASPRILLA KARARI ÇIKTI

AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray, devre arası transfer döneminde Girona'dan kiralık olarak transfer ettiği Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin, 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunun fazla olduğu ve kararın bu nedenden dolayı verildiği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması altında 9 resmi maçta forma giyen Yaser Asprilla, bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor.



