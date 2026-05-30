Beşiktaş Galatasaray'ı eledi: Yarı finale yükseldi

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Galatasaray MCT Technic'i 71-68 yenen Beşiktaş GAİN, seride durumu 2-1'e getirerek yarı finale çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Siyah-beyazlılar, yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Karşılıklı basketlerle başlayan derbide ritmini yakalayan Beşiktaş GAİN, birinci çeyreği 25-17 önde tamamladı.

İki takımın da top kayıpları yaptığı ikinci çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, Galatasaray MCT Technic karşısında soyunma odasına 39-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin son bölümünde Morgan ile sayılar bulan Beşiktaş, final periyoduna 58-55 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde iki takım da üst üste hücumlarda başarısız oldu. Galatasaray'da Robinson'ın sayılarına Morgan ve Lemar ile karşılık veren Beşiktaş, son 3 dakikaya 64-62 önde girdi. White ile çizgiden, McCollum ile de orta mesafeden skor üreten sarı-kırmızılı takım, bitime 2 dakika 8 saniye kala 65-64 öne geçti. Siyah-beyazlılar, Lemar ile peş peşe bulduğu basketlerle bitime 1 dakika 18 saniye kala üstünlüğü 68-65 olarak lehine çevirdi. Son anlarda arka arkaya hücumlardan sayı çıkartamayan rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, Galatasaray'ı 71-68 mağlup ederek yarı finale çıktı.

DERBİDEN DETAYLAR

  • Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
  • Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
  • Beşiktaş GAİN: Dotson 10, Anthony Brown 7, Lemar 14, Morgan 10, Sertaç Şanlı, Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Thomas 3, Zizic 10
  • Galatasaray MCT Technic: Robinson 14, Rıdvan Öncel, Palmer 19, Gillespie, White 12, McCollum 10, Can Korkmaz 1, Meeks 3, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, Muhsin Yaşar 9
  • 1. Periyot: 25-17
  • Devre: 39-32
  • 3. Periyot: 58-55 (AA)
