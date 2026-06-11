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Halk TV Spor Galatasaray'dan ayrılmayı reddetti: Yönetime mesaj yolladı

Galatasaray'dan ayrılmayı reddetti: Yönetime mesaj yolladı

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelen teklifler üzerine yönetime mesaj yolladı. Kolombiyalı futbolcu takımda kalmak istediğini bildirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'dan ayrılmayı reddetti: Yönetime mesaj yolladı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin odağı haline geldi.

GALATASARAY'DAN AYRILMAYI REDDETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin ilgisi üzerine Dursun Özbek ve yönetime mesaj yolladı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.

Galatasaray'dan ayrılmayı reddetti: Yönetime mesaj yolladı - Resim : 1

"BURADA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Deneyimli stoperin mesajında "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum" dediği öne sürüldü.

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45 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Davinson Sanchez, 3 bin 684 dakika sahada kaldı. Sanchez, 2 de gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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