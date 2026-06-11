Galatasaray'dan ayrılmayı reddetti: Yönetime mesaj yolladı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin odağı haline geldi.

GALATASARAY'DAN AYRILMAYI REDDETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin ilgisi üzerine Dursun Özbek ve yönetime mesaj yolladı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.

"BURADA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Deneyimli stoperin mesajında "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum" dediği öne sürüldü.

45 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Davinson Sanchez, 3 bin 684 dakika sahada kaldı. Sanchez, 2 de gol kaydetti.