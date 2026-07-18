Galatasaray'dan ayrılık sonrası Icardi'ye teklif: Dursun Özbek bizzat iletti

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZ ICARDI'YE VEDA SEREMONİSİ TEKLİF ETTİ"

Radyo Gol'den Berk Sayar'ın konuğu olan Bora Bahçetepe, Mauro Icardi'nin ayrılığına dair konuştu. Icardi'ye veda seremonisi için teklif yaptıklarını duyuran Bora Bahçetepe, "Icardi hepimizin hayran olduğu bir isim. Evdeki tüm formalarımın arkasında Icardi yazar! Şunu da unutmayalım ki her güzel şeyin bir sonu var. Dün Ümraniye maçımızı takip ederken Sayın Abdullah Kavukçu'dan, başkanımızın Icardi'ye veda seremonisi teklif ettiğini duydum. Bekleyip göreceğiz" dedi.

"KARABORSA BİLETLERİ ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Biletlerin karaborsada satılmasını engellemek adına çalışma yürüttüklerini belirten Bora Bahçetepe, "Karaborsa biletleri engellemek için Juventus'un kullandığı ve beğendiğimiz bir sistem var. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Taraftarımız mağdur olsun istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİMİZİN HAYRAN KALDIĞI BİR STADYUM OLUŞTURDUK"

Rams Park'a dair ise Bora Bahçetepe, "Süper Lig'de 5. şampiyonluğu da yaşayacağız. Bu heyecanla aynı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rakiplerimizin hayran kaldığı bir stadyum oluşturduk. Liverpool takımı ve yöneticileri İstanbul'a geldiğinde çime, tribüne ve stadyumumuza hayran kalmıştı. Son 4 yılda tribün hasılatımız 25 milyon eurodan 115 milyon euroya çıktı" sözlerini sarf etti.