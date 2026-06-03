Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından İlbank, ABD'li smaçör Alexandra Frantti ile sözleşme imzaladı. Frantti, son olarak Galatasaray'da oynamış, sezon sonunda ayrılmıştı.

İlbank Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız, Sultanlar Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren smaçör Alexandra Annelise Frantti ile 2026-2027 planlaması kapsamında anlaşma imzalamıştır" denildi.

CEV KUPASINI KAZANAN KADRODAYDI

30 yaşındaki ABD'li milli voleybolcu, Galatasaray ile geçen sezon CEV Kupası, VakıfBank formasıyla da 2024-25 sezonunda Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İlbank, ayrıca 31 yaşındaki pasör Çağla Çiçekoğlu, 29 yaşındaki Polonyalı pasör çaprazı Malwina Smarzek ve 26 yaşındaki ABD'li smaçör Breana Edwards'ı da renklerine bağladığını duyurdu.