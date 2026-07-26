Galatasaray'dan 100 milyon euroluk yıldız için yalanlama

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan Jamal Musiala için yalanlama geldi.

GALATASARAY'DAN MUSIALA YALANLAMASI

Sarı-kırmızılılar, Alman futbolcuyla anlaşıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

KİRALIK OLARAK TRANSFER OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Yayıncı kuruluşta yer alan haberde Galatasaray'ın Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu bildirilmişti.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun önemli bir kısmında forma giyemeyen Musiala, 24 maçta forma giydi. Alman 10 numara, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Musiala'nın piyasa ddeğeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.