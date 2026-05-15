Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da zorunlu ayrılık kapıda: TFF'nin kararı işleri değiştirdi

Galatasaray'da zorunlu ayrılık kapıda: TFF'nin kararı işleri değiştirdi

TFF'nin yabancı kuralını 10+4 olarak açıklaması üzerine Galatasaray'da işler değişti. Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'yla yolları ayırmayı değerlendiriyor.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da zorunlu ayrılık kapıda: TFF'nin kararı işleri değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) gelecek sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak duyurması üzerine Galatasaray’da kadro planlaması değişti.

GABRIEL SARA'YLA YOLLAR AYRILABİLİR

Sabah’ta yer alan habere göre; yabancı kontenjanını boşaltması gereken Galatasaray yönetimi, Gabriel Sara’yla yollarını ayırabilir.

Galatasaray'da zorunlu ayrılık kapıda: TFF'nin kararı işleri değiştirdi - Resim : 1

BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Brezilyalı futbolcu için gelecek tekliflere kapısı açık olan sarı-kırmızılılar, 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

İNGİLİZLER TAKİPTE

Haberde ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Everton’ın oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi planı belli olduGalatasaray'da Mauro Icardi planı belli oldu

46 MAÇTA 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 46 maça çıkan Gabriel Sara, 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sarı-kırmızılılar, Norwich City’den kadrosuna kattığı Gabriel Sara için 18 milyon euro ödemişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro