Galatasaray'da zorunlu ayrılık kapıda: TFF'nin kararı işleri değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) gelecek sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak duyurması üzerine Galatasaray’da kadro planlaması değişti.

GABRIEL SARA'YLA YOLLAR AYRILABİLİR

Sabah’ta yer alan habere göre; yabancı kontenjanını boşaltması gereken Galatasaray yönetimi, Gabriel Sara’yla yollarını ayırabilir.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Brezilyalı futbolcu için gelecek tekliflere kapısı açık olan sarı-kırmızılılar, 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

İNGİLİZLER TAKİPTE

Haberde ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Everton’ın oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı.

46 MAÇTA 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 46 maça çıkan Gabriel Sara, 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sarı-kırmızılılar, Norwich City’den kadrosuna kattığı Gabriel Sara için 18 milyon euro ödemişti.