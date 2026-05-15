Galatasaray'da zorunlu ayrılık kapıda: TFF'nin kararı işleri değiştirdi
TFF'nin yabancı kuralını 10+4 olarak açıklaması üzerine Galatasaray'da işler değişti. Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'yla yolları ayırmayı değerlendiriyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) gelecek sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak duyurması üzerine Galatasaray’da kadro planlaması değişti.
GABRIEL SARA'YLA YOLLAR AYRILABİLİR
Sabah’ta yer alan habere göre; yabancı kontenjanını boşaltması gereken Galatasaray yönetimi, Gabriel Sara’yla yollarını ayırabilir.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO
Brezilyalı futbolcu için gelecek tekliflere kapısı açık olan sarı-kırmızılılar, 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
İNGİLİZLER TAKİPTE
Haberde ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Everton’ın oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı.
46 MAÇTA 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ
Galatasaray formasıyla bu sezon 46 maça çıkan Gabriel Sara, 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcu, 6 gol ve 5 asist kaydetti.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Sarı-kırmızılılar, Norwich City’den kadrosuna kattığı Gabriel Sara için 18 milyon euro ödemişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi