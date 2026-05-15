Galatasaray'da Mauro Icardi planı belli oldu

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu oldu.

GALATASARAY MASAYA OTURACAK

Antalyaspor maçının ardından oyuncuya adeta veda edilirken yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'yle sözleşme uzatmak için masaya oturacaklarını duyurdu.

DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞMELERİ BİZZAT YÖNETECEK

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Arjantinli futbolcunun menajeri hafta başında İstanbul'a gelecek. Görüşmeleri bizzat Dursun Özbek'in yürütmesi beklenirken yapılacak teklif ortaya çıktı.

YAPILACAK TEKLİF BELLİ OLDU

Oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek olan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro kazanan futbolcudan yüzde 50'lik indirim talep edecek.

46 MAÇTA 16 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan Mauro Icardi, 2 bin 3 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu, 16 gol ve 3 asist kaydetti.