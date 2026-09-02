Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da yönetim izin vermedi: Planlar suya düştü

Galatasaray'da yönetim izin vermedi: Planlar suya düştü

Galatasaray'dan ayrılarak Fiorentina'ya dönmek isteyen Lucas Torreira'nın talebi reddedildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da yönetim izin vermedi: Planlar suya düştü

Galatasaray yönetimi, takımdan ayrılmak istediğini bildiren Lucas Torreira'yla ilgili kararını verdi. İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya dönmek isteyen deneyimli futbolcuya izin çıkmadı.

YÖNETİM İZİN VERMEDİ

İtalyan basınında çıkan habere göre; Galatasaray yönetimi, Fiorentina'ya olumsuz dönüş yaptı. Haberde "Oyuncunun Fiorentina'ya dönme isteğine ve Fiorentina'nın da transferi gerçekleştirmek için sonuna kadar çaba göstermesine rağmen, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin verme niyeti yok" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da yönetim izin vermedi: Planlar suya düştü - Resim : 1

OKAN BURUK VETO ETTİ

Sarı-kırmızılıların bu kararı teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda aldığı öne sürüldü. Buruk, Lucas Torreira'nın takımda kalması gerektiğini rapor etti.

3 MAÇA DA İLK 11'DE BAŞLADI

Tecrübeli teknik adam bu sezon Süper Lig'de oynanan üç maçta da Lucas Torreira'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro