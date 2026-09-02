Galatasaray'da yönetim izin vermedi: Planlar suya düştü

Galatasaray yönetimi, takımdan ayrılmak istediğini bildiren Lucas Torreira'yla ilgili kararını verdi. İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya dönmek isteyen deneyimli futbolcuya izin çıkmadı.

YÖNETİM İZİN VERMEDİ

İtalyan basınında çıkan habere göre; Galatasaray yönetimi, Fiorentina'ya olumsuz dönüş yaptı. Haberde "Oyuncunun Fiorentina'ya dönme isteğine ve Fiorentina'nın da transferi gerçekleştirmek için sonuna kadar çaba göstermesine rağmen, Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin verme niyeti yok" ifadelerine yer verildi.

OKAN BURUK VETO ETTİ

Sarı-kırmızılıların bu kararı teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda aldığı öne sürüldü. Buruk, Lucas Torreira'nın takımda kalması gerektiğini rapor etti.

3 MAÇA DA İLK 11'DE BAŞLADI

Tecrübeli teknik adam bu sezon Süper Lig'de oynanan üç maçta da Lucas Torreira'yı ilk 11'de sahaya sürdü.