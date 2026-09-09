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Halk TV Spor Galatasaray'da Sporting öncesi özel görüşme: Victor Osimhen devreye girdi

Galatasaray'da Sporting öncesi özel görüşme: Victor Osimhen devreye girdi

Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'da Okan Buruk ve Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz'la konuşarak desteklerini iletti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Sporting öncesi özel görüşme: Victor Osimhen devreye girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon'la kozlarını paylaşacak. Portekiz'de oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar, Portekiz'e giderken Okan Buruk yolculuk öncesinde Barış Alper Yılmaz ile özel bir toplantı yaptı.

OKAN BURUK'TAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK

Victor Osimhen'in yokluğu nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ı en uçta kullanacak olan deneyimli teknik adam, öğrencisine destek verdi. Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk, yeni sezona iyi başlamayan milli futbolcuya inandığını dile getirdi.

Galatasaray'da Sporting öncesi özel görüşme: Victor Osimhen devreye girdi - Resim : 1

OSIMHEN DE DEVREYE GİRDİ

Sakatlığı nedeniyle Portekiz'e götürülmeyen Victor Osimhen de Barış Alper Yılmaz'la konuştu. Osimhen, “Başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Sporting: Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Gonçalves, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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