Galatasaray'da Sporting öncesi özel görüşme: Victor Osimhen devreye girdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Sporting Lizbon'la kozlarını paylaşacak. Portekiz'de oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar, Portekiz'e giderken Okan Buruk yolculuk öncesinde Barış Alper Yılmaz ile özel bir toplantı yaptı.

OKAN BURUK'TAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK

Victor Osimhen'in yokluğu nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ı en uçta kullanacak olan deneyimli teknik adam, öğrencisine destek verdi. Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk, yeni sezona iyi başlamayan milli futbolcuya inandığını dile getirdi.

OSIMHEN DE DEVREYE GİRDİ

Sakatlığı nedeniyle Portekiz'e götürülmeyen Victor Osimhen de Barış Alper Yılmaz'la konuştu. Osimhen, “Başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Sporting: Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Gonçalves, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış.