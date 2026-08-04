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Galatasaray’da sakatlık depremi: İlk hafta maçında forma giyemeyecek

Süper Lig’in başlamasına günler kala Galatasaray’da sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, ilk hafta maçında Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray’da sakatlık depremi: İlk hafta maçında forma giyemeyecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’a kötü haber geldi.

Dünya Kupası dönüşü Davinson Sanchez’in takıma katılmasıyla birlikte yüzü gülen Galatasaray’da Wilfried Singo şoku yaşandı.

Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlıktan dolayı tedavisine devam edilen Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun sahalara dönüşü biraz daha uzayacak.

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2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Wilfried Singo’nun tam olarak hazır hale gelmesi için iki hafta daha gerektiği öğrenildi.

Galatasaray’da sakatlık depremi: İlk hafta maçında forma giyemeyecek - Resim : 2

25 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray’ın Süper Lig’in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Singo, geçen sezon da sakatlıklarla boğuşmuş ve fazla forma şansı bulamamıştı.

23 MAÇ KAÇIRDI

Genç savunmacı, geçen sezon toplam 23 maç kaçırdı.

Galatasaray taraftarı, bonservisine 30 milyon euro ödenen oyuncu devamlılığı ile ilgili tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekipte 29 maçta forma giyen Wilfried Singo, 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan oyuncunun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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