TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Zonguldakspor Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında savunma hattına takviye yaptı. Kulüp, son iki sezonun şampiyon stoperi Doğukan Nelik ile resmi sözleşme imzaladı.

TAKIMI 2. LİGDE KENDİSİ 3. LİGE DÜŞTÜ

25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Kütahyaspor FSK formasıyla 29 maçta süre buldu ve toplam 2 bin 610 dakika sahada kaldı. Nelik, bu performansıyla takımının TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşayıp TFF 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Deneyimli oyuncunun yarından itibaren Zonguldakspor ile antrenmanlara başlaması bekleniyor. Doğukan böylece 2. Lige yükselip 3. Lige imza atmış oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Doğukan Nelik'in kariyerindeki başarı Kütahyaspor'la sınırlı değil. Oyuncu, 2024-2025 sezonunda da Kahramanmaraş İstiklalspor formasıyla TFF 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Böylece son iki sezonu üst üste şampiyonlukla tamamlayan Nelik, kendisini şampiyon eden takımların kadrosunda kalmayıp her seferinde 3. Lig'de yeni bir kulübe transfer olmuş oldu.

KARİYER GEÇMİŞİ

Manisa doğumlu stoper, futbol kariyerine Akhisarspor altyapısında başladı ve profesyonel debütünü bu kulüple Süper Lig'de yaptı. Ardından Antalyaspor'a transfer olan Nelik, burada geçirdiği sakatlık sürecinin ardından Nazilli Belediyespor'a kiralık olarak gönderilmişti. Kariyerinde ayrıca Aliağa FK formasını da giyen oyuncu, bu kulüpler sonrasında Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kütahyaspor FSK'da forma giymişti.

KIRMIZI-LACİVERTLİ YÖNETİMDEN HAMLE

Zonguldakspor yönetimi, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda hareket ediyor. Kulübün transfer çalışmalarının devam ettiği ve Doğukan Nelik'in ardından farklı mevkilerde de takviyelerin gündemde olabileceği belirtiliyor.