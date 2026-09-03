Galatasaray'da sadece 14 dakika oynayabildi: Süper Lig'den talibi çıktı
Galatasaray’da sadece 14 dakika forma giyebilen genç futbolcuya Süper Lig’den talip çıktı.
Galatasaray’ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Can Armando Güner, takımda forma şansı bulmakta zorluk çekiyor.
Süper Lig ekibi Samsunspor, genç kanat oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti.
Karadeniz ekibinin, Can Armando Güner’i bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı idarecilerle görüşmelerine devam ettiği ifade edildi.
GALATASARAY MADDE KOYACAK
Fotomaç’ta yer alan habere göre; İki kulübün anlaşma sağlaması halinde, Galatasaray yönetiminin geleceğe yatırım olarak gördüğü genç futbolcunun sözleşmesine ‘’geri satın alma opsiyonu’’ maddesi koyduracağı yazıldı.
2 MAÇTA 14 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray’a transfer olan Can Armando Güner, kadroda süre almakta oldukça zorlandı.
Sarı-kırmızılı formayla sadece 2 resmi maçta şans bulabilen genç futbolcu, toplam 14 dakika süre alabildi.
Genç futbolcunun düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.