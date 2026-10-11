Galatasaray'da olaylar sonrası ayrılık kararı çıktı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN YİNE FORMA GİYEMEDİ

Uzun zaman sonra maça ilk 11'de başlaması beklenen İlkay Gündoğan çok istediği şansı bulamadı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maçın devamında İlkay Gündoğan'ın yerine Renato Nhaga'yı sahaya sürmesi dikkat çekti.

"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM"

Karşılaşmanın ardından stattan ayrıldığı sırada "Barcelona maçına hazır mısın" sorusuna yanıt veren İlkay Gündoğan, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" diyerek tepkisini gösterdi.

YOLLAR AYRILACAK

İlkay Gündoğan'ın sözleri olay olurken flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde İlkay Gündoğan ile yollarını ayıracak.

BU SEZON 11 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon sadece 2 maçta forma giyebilen deneyimli orta saha toplamda 11 dakika sahada kaldı. Gündoğan'ın da forma giyebileceği bir takıma gitmeyi değerlendirdiği biliniyor.