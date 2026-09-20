Galatasaray'da Okan Buruk depremi: Artık dayanamadılar

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 4-0 mağlup oldu.

OKAN BURUK ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yoğun itirazı nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Oyuna sonradan Lesley Ugochukwu da Ozan Tufan'a sert müdahalesi nedeniyle direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzon'da alınan ağır mağlubiyet sonrası eleştiri okları Okan Buruk'a yöneldi. Hem sahadaki yetersiz performans hem de kırmızı kart taraftarları kızdırdı.

SARA GÜNDOĞAN OKAN BURUK'U İŞARET ETTİ

Mağlubiyetin faturası Okan Buruk'a kesilirken beklenmedik bir yerden tepki geldi. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İlkay Gündoğan'a yönelik eleştirilere dayanamayan Sara Gündoğan, Okan Buruk'u hedef gösterdi. Gündoğan, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Ben ve ailem Galatasaray'ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen anlayın; bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek" dedi.