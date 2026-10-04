Galatasaray'da Leroy Sane krizi: Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane, performansıyla beklentileri karşılayamazken Okan Buruk ve teknik ekibin yıldız futbolcuyla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda özellikle son oynanan Pendikspor karşılaşmasında sergilediği görüntüyle dikkat çeken Sane'nin performansı, teknik heyetin gündemine girdi. Alman futbolcunun saha içerisindeki etkisiz görüntüsünün yanı sıra isteksiz tavırları da değerlendirmeye alındı.

Galatasaray'da takımın önemli hücum silahlarından biri olması beklenen deneyimli oyuncudan daha fazla katkı alınması hedefleniyor. Bu doğrultuda teknik ekibin önümüzdeki dönemde Sane'yle yakından ilgilenmesi bekleniyor.

Kasımpaşa karşılaşması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesinde yıldız futbolcuyla bir görüşme yapılacağı belirtildi.

OKAN BURUK'TAN SANE KARARI

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin, Leroy Sane ile gerçekleştireceği görüşmede oyuncudan beklentilerini doğrudan aktarması bekleniyor. Alman futbolcunun performansını yükseltmesi için kendisine yeni bir fırsat verileceği ifade ediliyor.

7 MAÇTA 0 KATKI

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 resmi karşılaşmada görev yaptı. Alman yıldız bu maçlarda henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Sane'nin önümüzdeki haftalarda göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceği açısından da belirleyici olacak.

TOPARLANAMAZSA YOLLAR AYRILABİLİR

Alman futbolcunun performansında kısa süre içerisinde yükseliş yaşanmaması halinde Galatasaray yönetiminin farklı seçenekleri değerlendirebileceği öne sürüldü.

Sane'nin özellikle Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında göstereceği performans, sarı-kırmızılı takımda kendisiyle ilgili sürecin yönünü belirleyebilir.