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Galatasaray'da kararını resmen açıkladı: Takımda kalacak

Yeterli süre bulamadığı için Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülen İlkay Gündoğan iddialara yanıt verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da kararını resmen açıkladı: Takımda kalacak

Kasımpaşa galibiyetinin ardından söylediği sözlerle gündem olan İlkay Gündoğan ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuşan deneyimli orta saha, "Bu sezon pek fazla forma giymiyor. Transfer söylentileri hakkında ne söyleyebilir?" sorusuna yanıt verdi.

Takımda kalacağını vurgulayan İlkay Gündoğan, "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da kararını resmen açıkladı: Takımda kalacak - Resim : 1

"NEDEN HAZIR OLAYIM"

Kasımpaşa maçında forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan, Barcelona maçına dair yöneltilen bir soru üzerine “Neden hazır olayım, oynamıyorum ki zaten” demişti.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Gündoğan'ın ara transfer döneminde ayrılacağı öne sürülmüştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray İlkay Gündoğan
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