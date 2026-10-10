Galatasaray’da genel kurul heyecanı! Dursun Özbek’ten şampiyonluk ve Avrupa mesajı



Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, kulübün faaliyetleri, mali yapısı ve gelecek hedefleri gündeme geldi. Genel kurulda yönetim ve denetim kurullarının ibrası için yapılacak oylamaların yanı sıra Özbek’in yeni sezona ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, futbol takımının hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da başarı hedeflediğini belirterek taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi.

DİVAN BAŞKANLIĞINA EŞREF ALAÇAYIR SEÇİLDİ

Genel kurulun başlangıcında yapılan seçimde Eşref Alaçayır divan başkanlığına getirildi. Divan heyetinin belirlenmesinin ardından toplantının gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki faaliyet raporu ve aynı dönemi kapsayan denetim kurulu raporu üyelerin değerlendirmesine sunuldu. Raporların görüşülmesinin ardından yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası gündeme geldi.

Toplantıda ayrıca disiplin cezası alan üyelerin başvurularının da ele alınması planlandı. Genel kuruldan çıkacak kararlar, kulübün yönetim ve mali süreçleri açısından önem taşıyor.

DURSUN ÖZBEK’TEN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurulda yaptığı konuşmada kulübün başarılarına ve gelecek sezon hedeflerine değindi. Sarı-kırmızılı takımın üst üste dördüncü, toplamda ise 26. lig şampiyonluğunu kazandığını hatırlatan Özbek, Avrupa’da elde edilen sonuçların da önemli olduğunu ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalınmasının ardından yeni sezonda hedefleri daha da büyüttüklerini belirten Özbek, üst üste beşinci şampiyonluğu kazanmak istediklerini söyledi.

Özbek, hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa’da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz.”

“ÖNCEDEN BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ”

Yeni sezon öncesinde takımın kadro yapılanması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dursun Özbek, şampiyon kadronun korunmasına önem verdiklerini belirtti. Yapılan transferlerle takımın daha güçlü hale getirildiğini ifade eden Özbek, belirlenen hedeflere ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Galatasaray’ın yalnızca ligde değil, Avrupa kupalarında da iddiasını sürdürmek istediğini vurgulayan başkan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız.”

GALATASARAY’IN HEDEFİ ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak üst üste beşinci kez kupayı kazanmayı hedefliyor. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, kulüp tarihindeki başarılarına bir yenisini daha ekleyecek.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların öncelikleri arasında ligdeki şampiyonluk serisini sürdürmenin yanı sıra Avrupa’da daha ileri aşamalara ulaşmak da bulunuyor. Başkan Dursun Özbek’in açıklamaları, Galatasaray’ın yeni sezonda hem yurt içinde hem de uluslararası arenada iddiasını korumak istediğini ortaya koydu.

Genel kurulda kulübün mali ve idari gündemi değerlendirilirken, Özbek’in şampiyonluk mesajı sarı-kırmızılı camianın yeni sezon beklentilerini de öne çıkardı.