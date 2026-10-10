Galatasaray imzayı atıyor: Dursun Özbek duyurdu

Galatasaray’da ekonomik kaynakları çeşitlendirmek ve uluslararası gelirleri artırmak için sponsorluk çalışmaları sürüyor. Başkan Dursun Özbek’in ABD merkezli bir şirketle görüşmelerin devam ettiğine yönelik açıklaması, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.

Söz konusu iş birliğinin kapsamı ve mali büyüklüğü henüz netleşmezken, iddialarda teknoloji ve savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation öne çıktı.

DURSUN ÖZBEK’TEN SPONSORLUK AÇIKLAMASI

Galatasaray yönetimi, kulübün ticari gelirlerini artırmak ve uluslararası pazardaki marka değerini güçlendirmek amacıyla yeni iş birlikleri üzerinde çalışıyor. Dursun Özbek’in ABD’li bir heyetle görüşmeler gerçekleştirildiğini açıklaması, yeni sponsorluk ihtimalini gündeme taşıdı.

Özbek’in, “Amerikan heyeti buradaydı, görüşmelerimiz sürüyor” sözleriyle değerlendirdiği temasların hangi alanları kapsadığına ilişkin ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

SNC İDDİASI GÜNDEMDE

Sponsorluk görüşmelerine ilişkin iddialarda, ABD merkezli Sierra Nevada Corporation’ın (SNC) adı öne çıkıyor. Fatih ve Eren Özmen’in sahibi olduğu şirket; havacılık, uzay teknolojileri ve savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Ancak SNC’nin Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yapacağına ilişkin resmî bir duyuru bulunmuyor. Şirketin görüşmelerde yer alıp almadığı ve olası iş birliğinin şartları konusunda doğrulanmış ayrıntılar henüz paylaşılmış değil.

SPONSORLUK PAKETİNİN KAPSAMI NE OLABİLİR?

Gündeme gelen iddialara göre olası iş birliği yalnızca forma reklamlarıyla sınırlı kalmayabilir. Forma göğüs ve kol sponsorluğunun yanı sıra stadyum teknolojileri, dijital yayıncılık ve tesis projelerinin de değerlendirilebileceği öne sürülüyor.

Böyle bir anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda Galatasaray’ın ticari gelirlerini çeşitlendirmesi ve uluslararası markalarla ilişkilerini geliştirmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte, sponsorluk paketinin kapsamı ve mali koşulları konusunda henüz resmî bir bilgi bulunmuyor.

GALATASARAY’IN HEDEFİ GELİRLERİNİ ARTIRMAK

Sarı-kırmızılı yönetim, sportif başarıyı destekleyecek sürdürülebilir ekonomik kaynaklar oluşturmayı hedefliyor. Uluslararası şirketlerle kurulabilecek iş birlikleri de bu stratejinin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Dursun Özbek’in açıkladığı görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, olası anlaşmanın tarafları, kapsamı ve finansal büyüklüğüyle ilgili ayrıntıların yapılacak resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.