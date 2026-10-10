İsmail Kartal’dan iddialı mesaj: Sonuna kadar savaşacağız

Fenerbahçe, Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı kritik karşılaşmaya odaklandı. Rize deplasmanından üç puanla dönmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda önlerindeki maçların önemine dikkat çekti.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımından mücadele gücünü korumasını ve puan kaybı yaşamamasını istedi.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Çaykur Rizespor karşısında son yıllarda aldığı sonuçlarla öne çıkan Fenerbahçe, rakibiyle oynayacağı mücadelede de üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 15 karşılaşmada Rizespor’u 13 kez mağlup ederek dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Deplasmanda da başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, Rize’deki son 6 maçını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Teknik heyet ve futbolcular, bu performansı devam ettirerek zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.

KARTAL’DAN FUTBOLCULARINA ŞAMPİYONLUK MESAJI

Oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda takımın hedeflerini paylaşan İsmail Kartal’ın, önlerindeki beş maçın tamamını kazanmak istediklerini vurguladığı belirtildi.

Deneyimli teknik adamın futbolcularına şu ifadelerle seslendiği aktarıldı:

“Öbür milli araya kadar olan beş maçı da kazanacağız. Adım adım zirveye çıkacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Hata lüksümüz yok.”

Kartal’ın bu sözlerle takım içindeki motivasyonu yükseltmeyi ve oyuncularını yoğun fikstüre hazırlamayı amaçladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Mert Müldür dışında eksik oyuncu olmadığı bildirildi. Kadrosundaki diğer isimlerden yararlanabilecek olan Fenerbahçe, deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’i şöyle:

Ederson, Semedo, Oppong, Ake, Brown, Kanté, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.