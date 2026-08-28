Galatasaray'da Dursun Özbek'in neden transfer yapmadığı ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yönetim geciken transferler nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda taraftarlar Dursun Özbek'in istifasını istiyor.

DURSUN ÖZBEK SIKI PAZARLIK EDİYOR

Milan'dan Rafael Leao ve Crystal Palace'dan Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray'da mali şartlar nedeniyle transferler henüz tamamlanamadı.

A Spor'dan Kaya Temel'in aktardığına göre; Dursun Özbek, iki oyuncunun da bonservisi için sıkı pazarlık ediyor.

"40 MİLYONLUK OYUNCUYA 60 MİLYON EURO VERMEM"

Kaya Temel konuşmasında "Başkan Dursun Özbek'in Leao transferindeki düşüncesi, '40 milyon Euro'luk oyuncuya 60 milyon Euro vermem' şeklinde" dedi.

"SARR'IN BONSERVİSİNİ TAKSİTLERE BÖLMEK İSTİYOR"

Ismaila Sarr transferi için ise Kaya Temel, "Crystal Palace’ın Ismaila Sarr için 55-60 milyon euro bonservis beklentisi var. Galatasaray, Ismaila Sarr transferinde bonservisi taksitlere bölmek istiyor. Birinci öncelik bu. Galatasaray, oyuncu için ortalama 4-5 taksit düşünüyor" diye konuştu.