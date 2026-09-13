Galatasaray'da beklenen Osimhen kararı çıktı: Son durumu belli oldu
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Nijeryalı golcü, Barcelona karşısında sahalara dönecek.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.
KOCAELİSPOR MAÇINDA YOK
Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting Lizbon maçına çıkamayan Nijeryalı futbolcunun tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, Kocaelispor maçı kadrosunda yer almayacak.
TRABZONSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK
Fanatik'te yer alan habere göre; Victor Osimhen'in haftaya oynanacak olan Trabzonspor derbisine yetişmesi beklense de Okan Buruk, risk almayacak.
BARCELONA KARŞISINDA SAHADA OLACAK
Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak olan Barcelona maçında forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray - Barcelona mücadelesi 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçında Sportin Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Öte yandan Barcelona ise Feyenoord'u 5-1 devirdi.