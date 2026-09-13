Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da beklenen Osimhen kararı çıktı: Son durumu belli oldu

Galatasaray'da beklenen Osimhen kararı çıktı: Son durumu belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Nijeryalı golcü, Barcelona karşısında sahalara dönecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da beklenen Osimhen kararı çıktı: Son durumu belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

KOCAELİSPOR MAÇINDA YOK

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting Lizbon maçına çıkamayan Nijeryalı futbolcunun tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, Kocaelispor maçı kadrosunda yer almayacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Victor Osimhen'in haftaya oynanacak olan Trabzonspor derbisine yetişmesi beklense de Okan Buruk, risk almayacak.

BARCELONA KARŞISINDA SAHADA OLACAK

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak olan Barcelona maçında forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray - Barcelona mücadelesi 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçında Sportin Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Öte yandan Barcelona ise Feyenoord'u 5-1 devirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Victor Osimhen
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro