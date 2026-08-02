Galatasaray'da beklenen oldu: Rennes maçında Dursun Özbek'e şok

Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadele öncesinde taraftarlardan beklenen protesto geldi.

"TRANSFERLER NEREDE"

Karşılaşma için tribünde yerini alan sarı-kırmızılı taraftarlar, geciken transferler için yönetimi protesto etti. Taraftarlar hep bir ağızdan “Dursun Özbek transferler nerede” tezahüratında bulundu.

BİR TEK LESLEY UGOCHUKWU KİRALANDI

Galatasaray yaz transfer döneminde sadece Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Fransız futbolcu, Burnley'den takıma katıldı.

"HER YAZ ELEŞTİRİLDİK"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gerekli transferlerin en kısa sürede yapılacağını vurguluyor.

Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiğini ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Hep geç kaldığımız söylendi transferde. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonlarında kupayı kaldıran Galatasaray oldu! Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz eleştirildik. Yaptığımız transferlere bir bakın. Icardi, Osimhen... Bunların hepsi eylül ayında gerçekleşti" demişti.