Galatasaray'da anlaşma yapıldı: 3 maçın nerede yayınlanacağı açıklandı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak. 17 Temmuz Çarşamba günü (Bugün) Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

YAYINCI KURULUŞ BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş belli oldu. Mücadelenin S Sport Plus'tan yayınlanacağı duyuruldu. Sarı-kırmızılıların oynayacağı diğer hazırlık maçlarının da bu platformdan yayınlanacağı ifade edildi.

AVUSTURYA'DA 2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Sarı-kırmızılılar, 23 Temmuz Perşembe günü kamp için Avusturya'ya hareket edecek. Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar burada 2 hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılılar, 24 Temmuz Cuma günü Monza ve 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia ile karşılaşacak. Galatasaray, 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a geri dönecek.