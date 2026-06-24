Galatasaray'a dev Osimhen teklifi: Bu sefer bambaşka bir yerden geldi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e yönelik ilgi sürüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin oyuncuyla ilgilendiği bilinirken bir hamle de İspanya'dan geldi.

ATLETICO MADRID'DEN OSIMHEN TEKLİFİ

Ajansspor'da yer alan habere göre; Julian Alvarez'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine Altetico Madrid, Galatasaray'dan Victor Osimhen'le ilgilenmeye başladı.

Haberde İspanyol kulübünün oyuncu için sözlü olarak 120 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Atletico Madrid'in temmuz ayının başında resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

BEKLENTİ EN AZ 150 MİLYON EURO

Oyuncuyu satmaya niyeti olmayan Galatasaray yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını vurgulamıştı.

22 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Victor Osimhen, 22 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.