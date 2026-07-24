Galatasaray zar zor yolladı: Yeni takıma 6 dakikada şov yaptı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Rapid Wien'e yolladığı Yusuf Demir yeni sezona çok iyi başladı.

OYUNA GİRDİ 6 DAKİKADA GOLÜNÜ ATTI

Rapid Wien'in Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Santo Colama'ya karşı oynadığı maça sonradan dahil olan Yusuf Demir fileleri havalandırmayı başardı.

Durum 1-1'ken oyuna giren Yusuf Demir, sadece 6 dakika sonra golünü kaydetti. Demir'in golüyle öne geçen Rapid Wien mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

AVUSTURYA BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Rapid Wien bu skorla birlikte kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Avusturya basını Yusuf Demir hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

GALATASARAY ZAR ZOR GÖNDERDİ

Galatasaray'a 6 milyon euro karşılığında Rapid Wien'den transfer olan Yusuf Demir burada forma giydiği süre boyunca bekleneni veremedi. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminden önce yolların ayrılacağını açıklasa da Yusuf Demir bir süre bu karara direndi. Alacaklarının tamamını isteyen Demir, daha sonra ikna edildi.