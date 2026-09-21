Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen Amedspor tehlikesini açıkladı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amedspor'a 3-2 mağlup olduğu ve liderlik fırsatını kaçırdığı karşılaşmayı futbol yorumcusu Nihat Kahveci Kontraspor programında değerlendirdi. Kahveci, hem takımın kadro tercihlerine hem de maçtaki tartışmalı penaltı pozisyonuna dair net görüşler ortaya koydu. Eski milli futbolcu ayrıca Galatasaray ve Fenerbaçe'yi bekleyen Amedspor tehlikesini de anlattı.

"6 BUÇUK KİŞİYLE OYNARSAN YENİLİRSİN"

Beşiktaş'ın ilk yarısında özellikle dört oyuncunun sahada adeta yok gibi olduğunu belirten Kahveci, bu tabloyu sert bir benzetmeyle özetledi. Marsilya maçının üzerinden sadece 72 saat geçtiğini ve takımın seyahat yorgunluğuyla sahaya çıktığını hatırlatan yorumcu, karşılarındaki rakip Amedspor'un iç sahada oynadığı son üç maçtan dokuz puan çıkardığını vurguladı. Poku, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Olaitan'ın performansını yetersiz bulan Kahveci, Orkun Kökçü ile İlhan Palut'un da yarım performans sergilediğini belirterek "6 buçuk kişiyle oynarsan yenilirsin ilk yarıyı" ifadesini kullandı.

Lig liderliğini sürdüren Amedspor'u tebrik eden Kahveci, karşılaşmanın beklendiği gibi tempolu ve heyecanlı geçtiğini söyledi. Orkun Kökçü'nün son dakikalarda kullandığı penaltıdan gelen golün daha erken bulunması halinde maçın 3-3 biterek farklı bir seyir izleyebileceğini belirtti. Tribün atmosferini ve saha zemini kalitesini de olumlu bulduğunu ekledi ve şunları söyledi:

Süper Lig'de lider olan Amedspor'u tebrik edelim. Beklediğimiz gibi güzel ve tempolu bir maç oldu. Orkun Kökçü'nün son dakikada attığı penaltı golü daha erken gelse 3-3 bitebilirdi. Son dakikaya kadar heyecanlı, tempolu bir maç oldu ve Amedspor kazandı. Tribünler iyiydi, atmosfer iyiydi, zemin iyiydi.

Beşiktaş'ın çok iyi bir hocası var. Beşiktaş'ın hocası şundan ders almalı. Ligdeki rotasyonlara biraz daha rotasyonlara dikkat edilmeli. Eleştirmiyorum ama çıkarabileceği en iyi 11 ile çıkmalı. Poku'nun 30. dakikaya kadar bir tane olumlu hareketi yok. Maçın en kötüsü Poku'ydu. Sonra Rıdvan Yılmaz da kötüydü. Nübel'i yediği gollerde yüzde yüz hatalı diyemeyeceğim gollerdi.

"AMEDSPOR ÇOK ZOR DEPLASMAN"

Amedspor, çok zor bir deplasman. Galatasaray gitse zorlanacak, Fenerbahçe gitse zorlanacak, Trabzonspor ile Beşiktaş yenildi, Başakşehir de yenildi. Tecrübeli bir hocası var. Hızlı oyuncuları var.