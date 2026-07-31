Galatasaray transfer etmek üzereydi: TFF yüzünden anlaşma iptal oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Sacha Boey gerçeği ortaya çıktı.

YABANCI KURALI TRANSFERİ BOZDU

Alman basınından Bild'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'in bonservisini almayı planlıyordu. Yönetim transfer için 10-15 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray'ın transferine kesin gözüyle bakılırken TFF'nin yabancı kuralında geri adım atmaması planları bozdu.

Bild haberinde "Türkiye'deki kurallar nedeniyle yabancı oyuncu kotasında sadece bir yer kalmış durumda ve bu kotayı başka bir pozisyon için kullanmaları gerekiyor; bu nedenle Boey'i transfer etmekten vazgeçtiler" sözlerini sarf etti.

17 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Sacha Boey, 17 maçta forma giydi. Fransız sol bek bu sürede 2 gol kaydetti.