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Galatasaray transfer ederse Fenerbahçe'yi de büyük bir dertten kurtaracak

Galatasaray, stoper transferi için Bologna'dan Jhon Lucimi'yle görüşüyor. Oyuncunun kulübü Bologna ise olası bir ayrılık halinde Fenerbahçe'den Diego Carlos'a talip olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray transfer ederse Fenerbahçe'yi de büyük bir dertten kurtaracak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi.

GALATASARAY'DA HEDEF JHON LUCIMI

Sarı-kırmızılılar, Bologna ile 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Jhon Lucumi'yi transfer etmek istiyor.

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Sarı-kırmızılılar transfer için temaslarını sürdürürken Bologna'dan flaş bir karar geldi. Lucumi'nin olası ayrılığına dair kendini hazırlamak isteyen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den Diego Carlos'u istiyor.

Galatasaray'ın Jhon Lucumi'yi kadrosuna katması halinde Bologna da Fenerbahçe'den Diego Carlos'a talip olacak.

Galatasaray transfer ederse Fenerbahçe'yi de büyük bir dertten kurtaracak - Resim : 1

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Diego Carlos hazırlık kampına haber vermeden geç gelmişti. Takımdan ayrılmak istediği bilinen Brezilyalı futbolcu gitmek için yönetime baskı yapıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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