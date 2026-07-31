Galatasaray transfer ederse Fenerbahçe'yi de büyük bir dertten kurtaracak

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stoper transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi.

GALATASARAY'DA HEDEF JHON LUCIMI

Sarı-kırmızılılar, Bologna ile 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Jhon Lucumi'yi transfer etmek istiyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE BOLOGNA FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALACAK

Sarı-kırmızılılar transfer için temaslarını sürdürürken Bologna'dan flaş bir karar geldi. Lucumi'nin olası ayrılığına dair kendini hazırlamak isteyen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den Diego Carlos'u istiyor.

Galatasaray'ın Jhon Lucumi'yi kadrosuna katması halinde Bologna da Fenerbahçe'den Diego Carlos'a talip olacak.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Diego Carlos hazırlık kampına haber vermeden geç gelmişti. Takımdan ayrılmak istediği bilinen Brezilyalı futbolcu gitmek için yönetime baskı yapıyor.