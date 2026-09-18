Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray Trabzonspor'u 12 farkla yendi

Galatasaray Trabzonspor'u 12 farkla yendi

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ilk maçında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u yenerek adını finale yazdırdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Galatasaray Trabzonspor'u 12 farkla yendi

Galatasaray MCT Technic, 26’ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ilk karşılaşmasında Trabzonspor'u 77-65 mağlup ederek finale yükseldi.

GALATASARAY İLK DEVREYE 10 SAYI FARKLA GİRDİ

TOFAŞ Spor Salonunda düzenlenen turnuvada Trabzonspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaştı. İlk çeyreği 18-18 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini sarı-kırmızılılar, 43-33 önde kapattı.

Galatasaray'da İlkin Aydın tamamGalatasaray'da İlkin Aydın tamam

GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ KAPTIRMADI

Üçüncü çeyrekte Trabzonspor rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray, final periyoduna 63-51 üstün girdi. Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Galatasaray, Trabzonspor'u 77-65 yendi.

İLK FİNALİST GALATASARAY OLDU

Karşılaşmayı 77-65 kazanan sarı-kırmızılılar turnuvanın ilk finalisti olurken, bugün saat 19.00'da TOFAŞ ev sahipliğindeki turnuvanın ikinci maçında TOFAŞ ile Bursaspor karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibiyle Galatasaray MCT Technic finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakası oynayacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Trabzonspor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro