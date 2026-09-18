Galatasaray'da İlkin Aydın tamam

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları sürerken, takım kaptanı İlkin Aydın ile yıldız oyuncu Myriam Sylla sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı ekipte sezon öncesi planlanan rutin sağlık taramaları kapsamında iki voleybolcunun kontrolleri tamamlandı.

KAPTAN İLKİN AYDIN VE SYLLA'DAN SAĞLIK MESAİSİ

Galatasaray'ın milli voleybolcusu ve takım kaptanı İlkin Aydın ile tecrübeli smaçör Myriam Sylla, kapsamlı sağlık taraması için Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde hazır bulundu. İki oyuncu çeşitli branşlarda gerçekleştirilen kontrollerden geçirilerek yeni sezon öncesi sağlık değerlendirmelerini tamamladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Yeni sezonda Sultanlar Ligi ve Avrupa arenasında iddialı bir performans ortaya koymayı hedefleyen Galatasaray Daikin'de oyuncuların sağlık kontrolleri, sezon planlamasının önemli aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. Teknik heyet, kamp çalışmalarını sürdürürken sporcuların fiziksel durumları da yakından takip ediliyor.

İLKİN AYDIN KİMDİR?

İlkin Aydın, 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğmuş Türk milli voleybolcudur. Smaçör pozisyonunda oynayan Aydın, hem Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda hem de Galatasaray'da forma giymekte.

Doğum tarihi: 5 Ocak 2000

5 Ocak 2000 Doğum yeri: Çankaya, Ankara

Çankaya, Ankara Boyu: 1,83 m

1,83 m Pozisyonu: Smaçör

Smaçör Kulübü: Galatasaray

Galatasaray Milli takım: Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı

Kariyerine İlbank ve TVF Spor Lisesi'nde başladıktan sonra 2017 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2021'den itibaren A Milli Takım'da forma giymeye başladı.

Aydın, Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı FIVB Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluklarında yer alan kadroların önemli isimlerinden biri oldu.

Sporculuğunun yanı sıra eğitimine de devam etmiş ve iletişim alanında üniversite eğitimi almıştır.