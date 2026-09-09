Galatasaray Sporting karşısında! Okan Buruk'tan ilk 11 açıklaması: Abdülkerim nereden çıktı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la karşılaşacak. Teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Buruk'tan ilk 11'de Osimhen'in yerine kimin oynayacağı açıklaması geldi.

Buruk, şunları söyledi:

"Dünyadaki birçok futbolcu ve teknik adamın hayali olan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış, kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış bir takım. Tabii ki kadroda önemli isimleri kaybettiler ama bence yerlerine çok iyi futbolcular olacak. Çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyunları var. Rakibimizin ne kadar iyi, hareketli, rakip kaleye çabuk gittiğini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız. Önemli eksiklerimiz var ama sahaya 11'le çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Buruk, takım kaptanlarından Abdülkerim Bardakcı'nın bir sakatlığı olmadığını ve takımdaki yerini alabileceğini dile getirerek, "Abdülkerim'in sakat olduğu haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Abdülkerim'in herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda. Buraya bizimle geldi" dedi.

DENİZ GÜL AÇIKLAMASI

Okan Buruk, Deniz Gül'ün yarınki maça ilk 11'de başlama ihtimali olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Deniz çok genç ama milli bir oyuncu biliyorsunuz. Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadığı için bir öz güven var. Deniz, milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği bir futbolcu. O Galatasaray'ı çok istedi, Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon döneminde. Onu hazırlamaya, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri Porto'da çok yüksek süreler almadı. 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an vermek gerekiyor. Geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da başlangıçta düşüneceğimiz oyunculardan biri." (AA)