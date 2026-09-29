Galatasaray resmen açıkladı: Sözleşme imzalandı

Galatasaray Kulübü, yeni anlaşmasını bugün resmen açıkladı. Sözleşmenin imzalandığı duyuruldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın forma sırt sponsoru oldu" denildi.

Açıklamanın devamında "Sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'ın katılımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

"HERKES ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

İmza töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya şunları söyledi:

"Murat Bey başta olmak üzere tüm 1905 GSYİAD yönetim kuruluna ve üyelerine tek tek teşekkür etmek istiyorum hepinizin huzurunda. 1905 GSYİAD burada sadece görünen sponsorlukların ve desteklerin haricinde Galatasaray için görünmeyen de bir sürü destek veriyor. Bunları da gayet iyi biliyoruz. Bu sponsorluk da basketbol takımımıza hayırlı olsun. Bu süreçte bana destek veren Mehmet başkanımıza, Metin başkanımıza ve diğer tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Herkes çok büyük özveriyle çalışıyor burada. Umarım bu sponsorluk takımımıza hayırlı olur. 1905 GSYİAD'a da en güzel yerde formada bulunmak yakışırdı. Murat Bey de bizi kırmadı, sağ olsun desteklerini esirgemedi. Teşekkür ediyorum."

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise şu ifadeleri kullandı:

"Sponsorluk Türk amatör sporları bünyesinde çok büyük bir değere sahip. Olmazsa olmazımız diyecek kadar yadsınamayacak, her zaman desteğini görmek istediğimiz bir oluşum. Türkiye'nin yaşadığı zor ekonomik şartlarda dahi bize bu şekilde destek veren tüm sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii 1905 GSYİAD için ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Bizim her şeyimiz. Biz ne kadar yönetim kurulu üyeleri olarak Galatasaray için her türlü imkanımızı sonuna kadar zorluyorsak 1905 GSYİAD da aynı şekilde, aynı amaç için, aynı başarılar ulaşmak için Galatasaray'a hizmet eden, her zaman omuz omuza beraber hareket ettiğimiz bir oluşum. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz ve teşekkür etmeye de devam edeceğiz. 1905 GSYİAD'ın bu sene yaptığı en iyi sponsorluklardan biri, hak ettiği yerde şampiyonlukla bitirmesini beklediğimiz bir takıma sponsor oldu. Hem erkek basketbol takımımıza hem de 1905 GSYİAD'a başarılar diliyorum."