Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına katıldı

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen organizasyonda Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda kulüp yöneticisi bir araya geldi. Galatasaray adına toplantıya Başkan Dursun Özbek katıldı.

AVRUPA FUTBOLUNUN GELECEĞİ MASADA

Toplantıda Avrupa futbolunun geleceğini ilgilendiren çeşitli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Kulüplerin uluslararası organizasyonlardaki konumu, finansal yapıların sürdürülebilirliği ve Avrupa futbolunun gelişimine yönelik çalışmalar organizasyonun öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kulüpler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Avrupa futbolunda geleceğe yönelik stratejilerin değerlendirilmesinin de toplantının önemli başlıkları arasında olduğu belirtildi.

ÖZBEK'TEN AVRUPA KULÜPLERİYLE TEMAS

Dursun Özbek'in Kopenhag'daki toplantı kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden kulüp yöneticileriyle bir araya gelmesi ve çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Galatasaray Başkanı'nın gerçekleştireceği görüşmelerde Avrupa futbolundaki güncel gelişmelerin yanı sıra kulüpler arasındaki iş birliği fırsatlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.