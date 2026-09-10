Galatasaray resmen açıkladı! "Hoş geldin" diyerek duyurdu
Galatasaray Kulübü, resmi açıklamayı yaptı. "Hoş geldin" diyerek duyurdu ve başarılar diledi.
Galatasaray Kulübü yeni anlaşmayı resmen açıkladı. "Hoş geldin" diyerek duyurdu ve başarılar diledi.
Sarı kırmızılılar, voleyboldaki yeni görevlendirmeyi internet sitesinden açıkladı.
Yapılan açıklamada Marta Gutierrez Perez'in göreve başladığı belirtildi.
ANLAŞMA RESMEN AÇIKLANDI
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızda fizyoterapist görevine Marta Gutierrez Perez getirildi.
1994 doğumlu fizyoterapist, kariyerine Aguere La Laguna başladı. Ardından İspanya Kadın Milli Voleybol Takımı, SSC Palmberg Schwerin, SSC Palmberg Schwerin, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı'nda çalıştı ve bu sezondan itibaren kariyerini takımımızda sürdürecektir.
Yeni sezonda takımımızın idari kadrosunda fizyoterapist olarak görev alacak olan Marta Gutierrez Perez’e kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."