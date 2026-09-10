Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray resmen açıkladı! "Hoş geldin" diyerek duyurdu

Galatasaray resmen açıkladı! "Hoş geldin" diyerek duyurdu

Galatasaray Kulübü, resmi açıklamayı yaptı. "Hoş geldin" diyerek duyurdu ve başarılar diledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray resmen açıkladı! "Hoş geldin" diyerek duyurdu

Galatasaray Kulübü yeni anlaşmayı resmen açıkladı. "Hoş geldin" diyerek duyurdu ve başarılar diledi.

Okan Buruk itiraf etti: Maç biter bitmez söylediOkan Buruk itiraf etti: Maç biter bitmez söyledi

Sarı kırmızılılar, voleyboldaki yeni görevlendirmeyi internet sitesinden açıkladı.
Yapılan açıklamada Marta Gutierrez Perez'in göreve başladığı belirtildi.

ANLAŞMA RESMEN AÇIKLANDI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızda fizyoterapist görevine Marta Gutierrez Perez getirildi.
1994 doğumlu fizyoterapist, kariyerine Aguere La Laguna başladı. Ardından İspanya Kadın Milli Voleybol Takımı, SSC Palmberg Schwerin, SSC Palmberg Schwerin, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı'nda çalıştı ve bu sezondan itibaren kariyerini takımımızda sürdürecektir.
Yeni sezonda takımımızın idari kadrosunda fizyoterapist olarak görev alacak olan Marta Gutierrez Perez’e kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Voleybol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro