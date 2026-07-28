Galatasaray milli futbolcuyu transfer etmek istiyordu: Takımda tutacaklar

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın bir süredir transfer etmek için temaslarda bulunduğu Can Uzun'un durumu için resmi açıklama geldi.

Oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt'un Sportif Direktörü Markus Krösche, milli futbolcunun takımda kalacağını ifade etti.

"AYRILACAĞINA DAİR HİÇBİR İŞARET YOK"

Spekülasyon yapıldığını vurgulayan Markus Krösche, “Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor" sözlerini sarf etti.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENEBİLECEK"

Oyuncunun yeteneğine dikkat çeken Markus Krösche, "Teknik direktörümüzün oynatmak istediği futbol anlayışında onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilecek" ifadelerini kullandı.

10 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 28 maça çıkan Can Uzun, bin 513 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 10 gol ve 6 asist kaydetti.