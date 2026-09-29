Galatasaray maçı öncesi UEFA'dan ceza geldi

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UEFA Disiplin Kurulu, Lille'in genç orta saha oyuncusu Ethan Mbappe’ye Real Betis karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç men cezası verdi. Fransız futbolcu, Galatasaray’a karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak.

UEFA, Lille forması giyen Ethan Mbappe hakkında kararını açıkladı. Şampiyonlar Ligi’nde Real Betis ile oynanan karşılaşmada doğrudan kırmızı kart gören genç futbolcuya 3 maçlık men cezası verildi.

UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Lille’in Avrupa arenasındaki üç önemli karşılaşmasını kaçıracak. Mbappe, cezası nedeniyle Arsenal, Galatasaray ve Bodo/Glimt mücadelelerinde forma giyemeyecek.

Böylece Lille ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Fransız ekibinin genç yıldızının görev yapamayacağı kesinleşti. Teknik heyet, orta sahadaki önemli isimlerinden birinden yoksun olarak sahaya çıkacak.

FRANSIZ BASINI DİKKAT ÇEKTİ

Ethan Mbappe’nin cezasını tamamladıktan sonra Avrupa kupalarındaki dönüşünü ise Lille’in Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmada yapması bekleniyor. UEFA’nın kararı sonrası Lille’in rotasyon planlarında değişikliğe gitmesi gündeme gelirken, Galatasaray karşısındaki eksiklik Fransız basınında da dikkat çeken gelişmeler arasında gösterildi.