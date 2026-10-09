Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya şok: Forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick açıklamalarda bulundu.

Raphinha'nın durumuna dair konuşan Hansi Flick, Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Oyuncusunu korumak adına bu kararı aldığını belirten Flick, "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek. Yarın da Galatasaray maçında da olmayacak" dedi.

"30 BİN KİLOMETRE UZAKTA OYNAMAK GEREKLİ MİYDİ"

Brezilya'nın hazırlık maçı için Avustralya'ya gitmesine tepki gösteren Flick, "Bu milli takım ve herkes kendi milli takımı için oynamak ister. Bu futbolcuların zihniyetidir ve takvimleri değiştiremeyiz. Raphinha her zaman yüzde yüzünü veriyor. Avustralya'da, 30.000 kilometre uzakta oynamak gerekli miydi diye düşünmek gerekir…" ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIK MAÇLARINI SEÇMEK ZORUNDAYIZ"

Hansi Flick konuşmasının devamında "Hazırlık maçlarını seçmek zorundayız ve Avrupa'da bu mümkün değil… Uluslar Ligi varken bu mümkün değil. Oyuncular üzerinde çok fazla baskı var. Durumu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor; en iyisi değil, ideal değil ama bunu değiştiremem. Oyuncuların dakikalarını iyi yönetmem gerekiyor" sözlerini sarf etti.