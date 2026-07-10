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Halk TV Spor Galatasaray ilk rakibini açıkladı: Sürpriz maçın günü belli oldu

Galatasaray ilk rakibini açıkladı: Sürpriz maçın günü belli oldu

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak. 17 Temmuz Cuma günü Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray ilk rakibini açıkladı: Sürpriz maçın günü belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son şampiyon Galatasaray hazırlıklara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçına TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında çıkacak.

İLK HAZIRLIK MAÇI ÜMRANİYESPOR KARŞISINDA

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz Cuma günü Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı! Galatasaray ile E. Ümraniyespor, 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Ümraniye Şehir Stadyumu’nda özel bir hazırlık karşılaşması yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray ilk rakibini açıkladı: Sürpriz maçın günü belli oldu - Resim : 1

AVUSTURYA KAMPINDA 2 MAÇ DAHA YAPILACAK

Hazırlıklarına bir süre daha İstanbul'da devam edecek olan Galatasaray, 23 Temmuz Perşembe günü Avusturya'ya hareket edecek. 6 gün sürecek kampta 2 hazırlık maçı yapılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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