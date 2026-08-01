Galatasaray herkesi ters köşe yaptı: 10 numaraya sürpriz transfer

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken herkesi ters köşe yaptı.

Sarı kırmızılılar için transferde pek çok isim gündeme gelmişti. Ancak şimdiye kadar adı hiç anılmayan yeni bir futbolcu ortaya çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

21 yaşıhdaki oyuncunun kulübüne yazılı olarak resmi başvuru yapıldığı ve görüşmelerin başladığı ifade edildi.

10 numara pozisyonunda forma giyen oyuncu, tekniği ile dikkat çekiyor.

36 MAÇTA 17 GOLÜ VAR

21 yaşındaki Aleksey Batrakov, Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyiyor. Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezon Lokomotiv Moskova'da 36 maçta forma giydi. Bu maçlarda 17 kez fileleri havalandırırken, 12 kez de asist yaptı.

Batrakov'un, kulübü Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Genç futbolcu için geleceğin büyük yıldızı yorumu yapılıyor.