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Halk TV Spor Galatasaray Fenerbahçe derbisinin olaylı ismi FIFA'nın kararını duyunca hüngür hüngür ağladı

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin olaylı ismi FIFA'nın kararını duyunca hüngür hüngür ağladı

İspanya - Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini Slavko Vincic yönetecek. Daha önce Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Slavko Vİncic o dönem en çok tartışılan isimlerden biri olmuştu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin olaylı ismi FIFA'nın kararını duyunca hüngür hüngür ağladı

2026 FIFA Dünya Kupası finali için geri sayım başladı. 19 Temmuz Pazar günü New York Stadyumu'nda oynanacak dev finalde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

DEV FİNALİ SLAVKO VINCIC YÖNETECEK

TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesi öncesi beklenen karar geldi. FIFA, İspanya - Arjantin finalini Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karar Dünya Kupası'nda görev yapan tüm hakemlerin katıldığı bir toplantı sırasında açıklandı. Müjdeli haberi meslektaşlarının yanında alan Slavko Vincic gözyaşlarını tutamadı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ YÖNETMİŞTİ

Slavko Vincic, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev almıştı. Slovak hakem yıllar sonra Süper Lig'de görev yapan ilk orta hakem olmuştu.

Slavko Vincic'in performansı Fenerbahçe cephesini memnun ederken Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından eleştirilerde bulunmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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