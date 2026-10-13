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Halk TV Spor Galatasaray Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi: Görev yapacak

Galatasaray Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi: Görev yapacak

Galatasaray-Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi. Terim bu önemli maçta görev yapacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi: Görev yapacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

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RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ: GÖREV YAPACAK

Galatasaray-Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi. Terim bu önemli maçta görev yapacak.
Terim bu karşılaşmada UEFA adına maçı izleyecek. Sabah'taki habere göre maçla ilgili olarak UEFA'ya rapor yazacak.
Fatih Terim, geçen sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını takip etmiş ve teknik gözlemci olarak rapor hazırlamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Fatih Terim
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