Galatasaray Barcelona karşısında: İşte ilk 11! Okan Buruk kararını resmen açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Sarı Kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.

Barcelona'da ise Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

OKAN BURUK KARARINI RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki oyun planı da belli oldu. Okan Buruk kararını resmen açıkladı. Buruk, takımı ofansif oynatmayı kararlaştırdı ve sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Her maça olduğu gibi Barcelona karşısına da galibiyet için çıkacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olduğu, ikincisi Barcelona'ya karşı oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynadığımız her Şampiyonlar Ligi maçı bizim için çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Böyle maçlarda bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Oyuncuların böyle maçlara hazırlanmaları çok daha farklı oluyor. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu, ne oynadığını anlatmamıza gerek yok ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyi performansımızı gösterdiğimizde stadımızda önemli başarılara imza attık. Bazen maç kazanamasak bile oyun alarak çok iyi işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi maçı kazanmak. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız ama karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama burada da o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah iyisini yapmaya çalışacağız."

GALATASARAY-BARCELONA: İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Jesus.