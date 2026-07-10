Galatasaray anlaşmayı yaptı: İlk transfer imzayı atıyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yu transfer etmek üzere.

LESLEY UGOCHUKWU KİRALIK GELECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, oyuncunun ardından İngiliz kulübüyle de anlaşmaya vardı. Fransız futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katılacak. Haberde Satın alma opsiyonunun 30 milyon euro altında olduğu vurgulandı.

YENİ YABANCI KURALINA UYUYOR

Lesley Ugochukwu, 22 yaşında olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4 olarak açıkladığı yabancı kuralına da uyacak.

3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha, 2 bin 494 dakika sahada kaldı. Lesley Ugochukwu, 3 gol ve 2 asist kaydetti.