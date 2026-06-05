Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu

Fransa Açık tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşı karşıya geldi.

Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Günün diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

İLK ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

FAVORİLERDEN ERKEN VEDA

Fransa Açık'ın favorileri arasında gösterilen Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılmadı. Novak Djokovic ve Janik Sinner ise erken veda etti.