Formulaz Rize'de 16'ncı kez düzenlenecek

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl 2 Ağustos Pazar günü Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yapılacak.

BU YIL 16. KEZ DÜZENLENECEK

Bölgeye özgü kültürel mirası yeni nesillere taşıyan Red Bull Formulaz, tahta arabaları bu yıl 16. kez Tunca’nın yokuşlarında yeni pistiyle buluşturacak. Ayrıca Red Bull sporcuları Isopower (İsmail Can Yerinde), Ege Arseven ve Bahattin Sofuoğlu da etkinlikte yer alarak Karadeniz’in bu eşsiz atmosferine ortak olacak.

TAHTA ARAÇLAR BİN 400 METRELİK PARKURDA MÜCADELE EDECEK

Etkinlikte, sadece el emeğiyle üretilmiş tahta arabalarla 1.400 metrelik zorlu parkurda mücadele edilecek. Yarışmacılar keskin virajlar, çuvallarla oluşturulan engeller, saman balyaları, rampa atlayışları ve yerel sürprizlerle dolu parkurda en hızlı ve yaratıcı şekilde bitiş çizgisine ulaşmak için ter dökecek.

Her bir tahta aracın sadece çivi veya vida ile monte edilebildiği, motor ya da dış destekle çalışan hiçbir mekanizmanın kullanılmasına izin verilmediği yarışta, hem ustalık hem de cesaret ön planda olacak.

Red Bull’un eğlenceyle işlevselliği buluşturan ruhunu yansıtan Red Bull Formulaz, özgün formatıyla her yıl binlerce izleyiciyi Tunca’nın yokuşlarına çekmeye devam ediyor. Gelenekle inovasyonun tahta tekerlekler üstünde buluştuğu Red Bull Formulaz’da bu yıl da bolca kahkaha, bolca rekabet ve Karadeniz’e özgü yaratıcılık izleyicileri bekliyor.

16 YILLIK YOLCULUK

Karadeniz’de 1900’lü yılların başlarına kadar uzanan tahta araba geleneği, Tunca beldesinde yıllar boyunca çocuk oyunu olarak yaşatıldı. 2009’da festival formatına kavuşan bu gelenek, Red Bull’un desteğiyle yıllar içinde hem bölgesel hem de ulusal ölçekte tanınan bir etkinliğe dönüştü. Bugüne kadar 36 takımın mücadele ettiği ve yaklaşık 5 bin kişinin yerinde takip ettiği Red Bull Formulaz, Karadeniz’in en özgün ve eğlenceli geleneklerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Red Bull Formulaz, yarışın yanı sıra Tunca’nın kültürel mirasını yeni nesillere aktarmayı, unutulmaya yüz tutmuş adetleri canlandırmayı amaçlıyor. Bu nedenle yarışlarda keçi yününden yapılan kıl çoraplar, kara lastikler ve start işareti olarak bölgede geleneksel olarak kullanılan xaşattule (Patlama sesi çıkaran, iple örgü yapılarak oluşturulan geleneksel gereç) yer alıyor.

2009’dan bu yana pek çok kez tahta tekerleklerin şampiyonluk mücadelesine tanık olan Red Bull Formulaz, her yıl katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun katılımıyla ulusal basında geniş yer bulan etkinlik, bugüne dek pek çok yerel yarışçının birden fazla kez zirveye çıktığı anlara sahne oldu.

Red Bull Formulaz heyecanı etkinlik öncesinde üniversitelere de taşındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen aktivasyonlarla öğrenciler tahta araba kültürüyle buluşurken, etkinliğe yönelik farkındalık ve katılım da artırıldı.