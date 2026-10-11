Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si koşuldu.
KAZANAN MAX VERSTAPPEN
Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 42 dakika 00.785 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ikinci, kariyerinin 73. etap galibiyetini elde etti.
LECLERC İKİNCİ OLDU
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 7.335 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli, 24.573 saniye farkla üçüncü oldu.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Kimi Antonelli (İtalya): 340
2. George Russell (Büyük Britanya): 238
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229
4. Max Verstappen (Hollanda): 221
5. Charles Leclerc (Monako): 215
TAKIMLAR
1. Mercedes: 578
2. Ferrari: 444
3. McLaren: 339
4. Red Bull: 332
5. Racing Bulls: 100