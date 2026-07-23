Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'de düzenlenen 2026 Milletler Ligi finallerinde ilk maçında Hollanda'yı 3-1 yenmişti.

Millilerimiz bu galibiyetle yarı finale yükselmişti.

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi de belirlendi.

Çeyrek finalde zorlu geçen maçta ABD'yi 3-2 yenen Çin, A Milli Takımımızın yarı finaldeki rakibi oldu.

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

A Milli Takımımız, 2026 Milletler Ligi yarı finalinde Çin'le karşı karşıya gelecek. 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

Yarı finalin diğer karşılaşması ise İtalya ile Brezilya arasında oynanacak. Bu maçın başlama saati ise TSİ 10.30.

Yarı finalde kazanan takımlar 2026 Milletler Ligi şampiyonunun belirlenmesi için 26 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde kaybeden takımlar ise aynı gün saat 10.30'da üçüncülük maçına çıkacak.