Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

2026 Milletler Ligi'nde Kanada'yı yenerek yarı finale çıkan Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'de düzenlenen 2026 Milletler Ligi finallerinde ilk maçında Hollanda'yı 3-1 yenmişti.

Harikasınız Filenin Sultanları harika: Milletler Ligi'nde yarı finaldeyizHarikasınız Filenin Sultanları harika: Milletler Ligi'nde yarı finaldeyiz

Millilerimiz bu galibiyetle yarı finale yükselmişti.
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi de belirlendi.
Çeyrek finalde zorlu geçen maçta ABD'yi 3-2 yenen Çin, A Milli Takımımızın yarı finaldeki rakibi oldu.

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

A Milli Takımımız, 2026 Milletler Ligi yarı finalinde Çin'le karşı karşıya gelecek. 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.
Yarı finalin diğer karşılaşması ise İtalya ile Brezilya arasında oynanacak. Bu maçın başlama saati ise TSİ 10.30.
Yarı finalde kazanan takımlar 2026 Milletler Ligi şampiyonunun belirlenmesi için 26 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 14.30'da karşı karşıya gelecek.
Yarı finalde kaybeden takımlar ise aynı gün saat 10.30'da üçüncülük maçına çıkacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Çin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro